TimmyT: Sucht ruft

In seiner neuen Single „Sucht ruft“, der nächsten Vorab-Single seines Debütalbums „Kühler Wind“, thematisiert TimmyT auf eindringliche Weise seinen langjährigen Kampf mit der Abhängigkeit von gewissen Substanzen und den stetigen inneren Konflikt, der damit verbunden war. Der Song ist eine Metapher, in der Timmy die Sucht mit einer Art toxischer Hass-Liebe gleichsetzt, was besonders in der von Dilla gesungenen Hook deutlich wird.

Doch trotz der ernsten Thematik ist „Sucht ruft“ keinesfalls ein melancholischer Track. Der catchy Beat, der vor allem vom prägnanten Drum-Rhythmus und den durchschimmernden Oldschool-Hip-Hop-Vibes getragen wird, bringt eine mitreißende Laid-Back-Haltung mit sich. Somit vereint der Song gekonnt die düsteren und leichteren, liebevollen Seiten des Albums.

Das Debütalbum „Kühler Wind“ erscheint am 25.04.2025.