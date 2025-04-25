Logo - Motor Musik Berlin
TimmyT
Labelservice, Verlag

TimmyT

Mit einer Mischung aus Rap und vielfältigen weiteren Genre-Einflüssen hat sich TimmyT seine ganz eigene Sound-Welt kreiert, durch die er sich leichtfüßig und stilvoll bewegt.

Seine musikalische Reise begann bereits im Alter von 5 Jahren, als er das alte Schlagzeug seines Vaters in einer Scheune seiner Heimatstadt Lörrach fand. Er nahm lange Schlagzeugunterricht, spielte in einer Schülerband und war als Live-Drummer unterwegs. Das ist jedoch nur ein Teil der Geschichte: Mit 16 Jahren begann Timmy eher zum Spaß in seinem Kinderzimmer, Beats zu produzieren und zu rappen. Doch das Ganze wurde schnell zu einem sehr wichtigen und auch therapeutischen Teil seines Lebens.

Timmy verarbeitet in seinen Tracks seine eigene Reise und gewährt den Hörer*innen damit einen Einblick in seine Psyche, wobei er sowohl positive als auch negative Gedanken reflektiert. Dabei schreckt er auch nicht vor großen Emotionen wie der Liebe zurück, wobei es ihm gelingt, diese catchy und vielseitig zu beleuchten. Bestes Beispiel dafür sind seine zuletzt erschienenen EPs „Feelings“ (2023) und „Origami Herz“ (2024), die konzeptuell eng zusammenhängen.

Mit seinem kommenden Debütalbum „Kühler Wind“ (25.04.2025) läutet TimmyT nun eine neue Ära ein, die spannende Soundwelten und thematische Facetten bereithält.

Folge TimmyT

Die neustes Releases, die meisten Einblicke:

Spotify
Instagram
Youtube
TikTok

Releases

Cover: TimmyT - Kühler Wind
Kühler WindTimmyT
Cover: TimmyT - Wenn du willst
Wenn du willstTimmyT
Cover: TimmyT - Sucht ruft
Sucht ruftTimmyT
Cover: TimmyT - Diebstahl
DiebstahlTimmyT
Cover: TimmyT - Wolkenmeer
WolkenmeerTimmyT
Cover: TimmyT - Nebel
NebelTimmyT
Cover: TimmyT - Origami Herz
Origami HerzTimmyT
Cover: TimmyT - Sonnenbrille/Shawty
Sonnenbrille/ShawtyTimmyT
Cover: TimmyT - Ihr Typ
Ihr TypTimmyT
Cover: TimmyT - FEELINGS EP
FEELINGS EPTimmyT
Cover: TimmyT - SO IN LOVE
SO IN LOVETimmyT
Cover: TimmyT - SOFINE
SOFINETimmyT

Videos

TimmyT - Origami Herz (prod. SL3PY BOY) (Official Video)
TimmyT - Origami Herz (prod. SL3PY BOY) (Official Video)
TimmyT - FEELINGS (prod. SL3PY BOY) (OFFICIAL VIDEO)
TimmyT - FEELINGS (prod. SL3PY BOY) (OFFICIAL VIDEO)
TimmyT & SL3PY BOY - Träum von dir (Official Video)
TimmyT & SL3PY BOY - Träum von dir (Official Video)
Dilla & TimmyT - Funkroboter (feat. Friedrich Liechtenstein) (Offizielles Musikvideo)
Dilla & TimmyT - Funkroboter (feat. Friedrich Liechtenstein) (Offizielles Musikvideo)
ABOVEGROUND 5 SESSION #08 - TIMMY T & DILLA
ABOVEGROUND 5 SESSION #08 - TIMMY T & DILLA
TimmyT & Dilla - Liebe & Respekt (Acoustic Version) (Official Video)
TimmyT & Dilla - Liebe & Respekt (Acoustic Version) (Official Video)
Motor Entertainment GmbH
Seelower Str. 5
10439 Berlin
ImpressumDatenschutzerklärung