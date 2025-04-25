Mit einer Mischung aus Rap und vielfältigen weiteren Genre-Einflüssen hat sich TimmyT seine ganz eigene Sound-Welt kreiert, durch die er sich leichtfüßig und stilvoll bewegt.

Seine musikalische Reise begann bereits im Alter von 5 Jahren, als er das alte Schlagzeug seines Vaters in einer Scheune seiner Heimatstadt Lörrach fand. Er nahm lange Schlagzeugunterricht, spielte in einer Schülerband und war als Live-Drummer unterwegs. Das ist jedoch nur ein Teil der Geschichte: Mit 16 Jahren begann Timmy eher zum Spaß in seinem Kinderzimmer, Beats zu produzieren und zu rappen. Doch das Ganze wurde schnell zu einem sehr wichtigen und auch therapeutischen Teil seines Lebens.

Timmy verarbeitet in seinen Tracks seine eigene Reise und gewährt den Hörer*innen damit einen Einblick in seine Psyche, wobei er sowohl positive als auch negative Gedanken reflektiert. Dabei schreckt er auch nicht vor großen Emotionen wie der Liebe zurück, wobei es ihm gelingt, diese catchy und vielseitig zu beleuchten. Bestes Beispiel dafür sind seine zuletzt erschienenen EPs „Feelings“ (2023) und „Origami Herz“ (2024), die konzeptuell eng zusammenhängen.

Mit seinem kommenden Debütalbum „Kühler Wind“ (25.04.2025) läutet TimmyT nun eine neue Ära ein, die spannende Soundwelten und thematische Facetten bereithält.