90er bis 2010er Pop bis hin zu modernen Rap auf Lo-Fi und Boom-Bap-Beats. TimmyT springt als von Genre zu Genre und spendet dabei Liebe und Positivity. Er rappt über das was Heranwachsende denken: Sauf Sport Balance (mit Viko63 & Penglord), Liebe & Respekt und die Partymaus (mit Dilla). Mit 5 Jahren entdeckte er das Schlagzeug seines Vaters in einer Scheune, heute spielt er es live für Dilla auf den größten Bühnen Deutschlands. Was anfangs als Spaß begann, entwickelte sich schnell zu einer wichtigen Leidenschaft und Therapie.