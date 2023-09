TimmyT: FEELINGS EP

90er bis 2010er Pop bis hin zu modernen Rap auf Lo-Fi und Boom-Bap-Beats. TimmyT springt als von Genre zu Genre und spendet dabei Liebe und Positivity. Er rappt über das was Heranwachsende denken: Sauf Sport Balance (mit Viko63 & Penglord), Liebe & Respekt und die Partymaus (mit Dilla). Mit 5 Jahren entdeckte er das Schlagzeug seines Vaters in einer Scheune, heute spielt er es live für Dilla auf den größten Bühnen Deutschlands. Was anfangs als Spaß begann, entwickelte sich schnell zu einer wichtigen Leidenschaft und Therapie.



Seine neue EP dreht sich um das große Thema Liebe. Die Songs sind spielerisch und ein bisschen schnulzig, aber auch mit der gewissen Prise Humor versehen, welche die EP doch wieder sehr luftig und smooth klingen lässt. Wie bei TimmyT üblich, sind wieder eine Handvoll Genres vertreten, sowie Indie, Disco, Dance, Ambient, Funk, Pop und Hip-Hop. Ein vielfältiger und abwechslungsreicher Sound, der sich perfekt als Sommer-Mix eignet. Bei der Produktion der EP hat er sich auch vokaltechnisch an Neues gewagt und viel mit neuen Effekten experimentiert. Dabei war es ihm wichtig, eine Balance zwischen modernen Bearbeitungen und einer natürlichen Klangästhetik zu finden. Die Songs enthalten sowohl Samples, für Drums oder Melodien, als auch authentisch eingespielte Instrumente.