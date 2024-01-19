TimmyT: Sonnenbrille/Shawty

TimmyT entfaltet weiter sein „Origami Herz“: Nach dem Release der ersten EP-Single „Ihr Typ“ setzt der vielseitige Rapper nun seine Sonnenbrille auf und hat seine Shawty im Arm. Auf der neuen Single „Sonnenbrille/Shawty“ flowt Timmy lässig über einen bouncigen Trap-Beat mit Oldschool-Samples und erzählt auf seine ganz eigene Weise davon, wie die Liebe ihn beflügelt, ohne dabei ins Kitschige abzudriften. Damit eröffnet er eine weitere Facette der neuen EP „Origami Herz“, die am 16.02.2024 erscheint.

Nachdem TimmyT mit 16 Jahren in seinem Kinderzimmer eher zum Spaß anfing zu rappen und zu produzieren, wurde das Ganze schnell zu einem wichtigen und therapeutischen Teil seines Lebens. Er droppte bereits zahlreiche, in Bezug auf Sounds und Genres vielseitige Releases und arbeitete mit Artists wie z. B. Friedrich Liechtenstein („Funkroboter“, „Feelings – Ultra Smooth Edition“), Day-One-Wegbegleiterin Dilla – für die er auch als Live-Drummer unterwegs ist – sowie Viko63 & Penglord („Sauf Sport Balance“) zusammen. Mit „Origami Herz“ beginnt nun das nächste Kapitel, mit dem TimmyT wie gewohnt vor allem eins vermitteln will: Ganz viel Liebe.