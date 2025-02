TimmyT: Diebstahl

Hilfe, TimmyT wurde sein Herz geklaut! Seine neue Single „Diebstahl“, die dritte Vorab-Single seines kommenden Debütalbums „Kühler Wind“, repräsentiert die leichte, liebevolle Seite des sonst eher düsteren Werkes. Der Indie-Rap-Song ist eine verspielte Hymne an seine Herzens-Person, der es gelingt, Timmy immer wieder auch aus den dunkelsten Wolken herauszuholen.

„Diebstahl“ schlägt zudem eine thematische Brücke zu seinen letzten beiden EPs „Feelings“ und „Origami“, auf denen die Herz-Thematik eine große Rolle gespielt hat – und verbindet damit die neue Ära, die Timmy mit seinem neuen Album startet, mit seiner Vergangenheit.

„Was ich für dich fühle, kann ich nur in meinen Liedern sagen“, gesteht Timmy in dem Track – doch das gelingt ihm mit „Diebstahl“ dafür so locker und gleichzeitig präzise wie nur wenigen!