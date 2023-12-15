TimmyT liefert sinnliche Vibes: Inspiriert vom Klassiker „My Boo“ bringt der Lörracher Rapper mit seiner neuen Single „Ihr Typ“ den 90er/2000er Sound zurück und entführt die Hörer:innen damit in eine Zeit der Leichtigkeit. Der Song, den Timmy gemeinsam mit Dilla geschrieben und aufgenommen hat, besticht nicht nur durch seine romantische und sexy Atmosphäre, sondern auch durch seine Tanzbarkeit. So kreiert der Song eine Stimmung, die zum gemeinsamen Durchbrennen einlädt, während das catchy Vocal Sample wissen lässt: „Oh, Timmy, u so fine!”

„Ihr Typ“ ist die erste Single der neuen EP „Origami Herz“, die Anfang 2024 erscheint.