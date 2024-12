TimmyT: Nebel

„Mein ganzes Zimmer voller Nebel, f*ck ich sitz alleine hier, du bist nicht neben mir“ – in genau diesem Setting ist „Nebel“, die neue Single von TimmyT, entstanden. Alleine auf dem Boden und im Nebel sitzend schrieb er die erste Demo für den Song komplett auf dem Handy, wobei die Akkorde und Vocals parallel entstanden sind. Mit einem erfrischenden Flow gewährt Timmy in der unkonventionellen und radikal ehrlichen Ballade einen intimen Einblick in seine Gefühlswelt – untermalt von einem minimalistischen, kraftvollen Beat. Dies macht „Nebel“ zu seinem bis dato mit Abstand düstersten Track, mit dem er musikalisch sowie thematisch eine neue Ära einläutet.