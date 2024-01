TimmyT: Origami Herz

Große Gefühle leichtfüßig verpacken – eine Kunst, die TimmyT mühelos beherrscht. Mit seiner neuen EP „Origami Herz“ knüpft der Lörracher Rapper nahtlos an die Vorgänger-EP „Feelings“ an und betritt dabei zugleich eine frische Soundwelt, in der er verschiedenste Rap Styles und Beat-Typen gekonnt zu einem harmonischen Ganzen kombiniert. Moderne Hip-Hop-Sounds und -Flows tanzen mit Oldschool Vibes, Boom Bap Beats wechseln sich mit funky Rhythmen und ruhigen Sample Beats ab. Mal ganz sanft, mal aggressiv und mal humorvoll rappt TimmyT über Erfahrungen nach seinem Umzug nach Berlin und erzählt dabei Geschichten von Liebe, Freundschaft und Zusammenhalt, die er aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.

Nachdem TimmyT mit 16 Jahren in seinem Kinderzimmer eher zum Spaß anfing zu rappen und zu produzieren, wurde das Ganze schnell zu einem wichtigen und therapeutischen Teil seines Lebens. Er droppte bereits zahlreiche, in Bezug auf Sounds und Genres vielseitige Releases und arbeitete mit Artists wie z. B. Friedrich Liechtenstein („Funkroboter“, „Feelings – Ultra Smooth Edition“), Day-One-Wegbegleiterin Dilla – für die er auch als Live-Drummer unterwegs ist – sowie Viko63 & Penglord („Sauf Sport Balance“) zusammen. Mit „Origami Herz“ beginnt nun das nächste Kapitel, mit dem TimmyT wie gewohnt vor allem eins vermitteln will: Ganz viel Liebe.