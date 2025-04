Leon Buche: Soundtrack Unseres Lebens

Was ist eigentlich Freiheit? Dies ist die zentrale Frage des kommenden Albums "Soundtrack Unseres Lebens", komponiert, arrangiert und geschrieben von dem aus Potsdam stammenden Singer-/Songwriter Leon Buche. Hierbei geht es jedoch um Freiheit, nicht in der Form, wie der Begriff oft politisch verwendet wird, sondern um Freiheit in Form von Verantwortung, Empathie und Verständnis.

Leon Buches Musik und Texte regen hierbei zum Nachdenken an und beleuchten Song für Song die verschiedenen Formen von Freiheit. Hierbei steht stets die Message im Vordergrund, dass zunächst einmal jeder Mensch immer und zu jeder Zeit seine persönliche Form von Freiheit ausleben darf, egal welcher Religion, welchen Geschlechts oder welcher sexuellen Orientierung.

Dieser rote Faden zieht sich durch alle seine Songs, angefangen mit der Single "Irgendwohin" (dem einstigen Eröffnungssong der Showprogramme von TUI Cruises/Mein Schiff 1), wo es in erster Linie um globale Freiheit geht. Die Freiheit des eigenen Blickwinkels, das Leben sowohl aus dem Moment heraus als auch als großes Ganzes wahrzunehmen, wird wiederum in der Pianohalbballade "Sinfonie Der Momente" eindrucksvoll beschrieben.

Auch innere spirituelle Freiheit oder die Freiheit, die z.B. Freundschaft oder eine Partnerschaft mit sich bringen, werden in Songs wie "Es Kommt Wie Es Kommt", "Puzzle" oder "Wenn Was Fehlt" thematisiert.

Obwohl mit seinem eigenen Projekt noch Newcomer, greift Leon Buche hier stets auch auf seine umfassende Erfahrung als Musiker und Songwriter zurück. Über viele Jahre tourte Leon Buche als klassischer Pianist durch Europa und gewann dabei nicht nur über 30 Preise in internationalen Klavierwettbewerben, sondern gab Recitals und Solokonzerte mit einer Vielzahl namhafter Orchester in über 20 Ländern. Als Songwriter von renommierten Acts wie Glasperlenspiel, DieLochis und Phela ist er zudem auch in der Pop-Branche, u.a. als Exklusivautor für Universal Publishing, längst bekannt.

Seine Markenzeichen sind hierbei (neben seinen weit über übliche Popstandarts hinausgehenden Fähigkeiten als Konzertpianist) seine soundtrackartigen Arrangements, gerne mal inspiriert von Komponisten wie Frederic Chopin, Claude Debussy und Sergej Rachmaninov, wie auch seine an moderne Alternative-Rock-Acts wie AnnenMayKantereit erinnernde warme raue Stimme.

Insbesondere Songs, wie die aus einem Chopin-Präludium heraus entstandene Pianoballade "Leuchtturm" sorgen hier für einen Hörgenuss der ganz besonderen Sorte und für einen Sound, den es so im Genre Deutschpop in der Form vielleicht noch nie gab.

Wie nahezu alle von Buches Songtexten zeigen, spielt Offenheit stets eine entscheidende Rolle, immer mit dem Motto "Wir haben dieses eine Leben" (wie z.B. die Chorusline des Albumssongs "Satellit" zeigt) und der Bereitschaft auch Zufälle zuzulassen.

So kam es, dass auf dem Album gleich 3 Songs zu hören sind, die Leon mit der ebenfalls aus Brandenburg stammenden Singer-Songwriterin Leona Heine gemeinsam aufgenommen und produziert hat. Hier sorgte das ursprünglich als Trailersong für die Frauen-EM 2025 geplante Lied "Zeit Zu Träumen" im Juni 2024 für einen Überraschungserfolg. Bereits nach wenigen Wochen hatte der Song Airplay bei Radiosendern wie u.a. RBB, Antenne Brandenburg, Antenne Thüringen, SWR Radio, Radio NDR etc., und sorgte des Weiteren für zahlreiche TV-Einladungen u.a. bei RBB zibb, NDR Kultur und ARD (Tagesschau24).

Leon Buches Songs liefern Lösungsansätze, wie auch eine Sinfonie an schönen Momenten, besonderen Harmonien und eingängigen Melodien, garniert mit seinem ganz besonderen Mix aus Klassik, Soundtrack und Singer-/Songwriter.