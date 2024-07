Leon Buche

Leon Buches kompositorische Tätigkeit begann bereits in frühester Kindheit. Mit 8 Jahren wurde er als jüngster Jungstudent an der Universität der Künste Berlin im Fach Komposition aufgenommen, wie auch ein Jahr später als Jungstudent im Fach Klavier an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler". Seinen ersten Medienerfolg feierte er bereits mit 10 Jahren mit seiner Harry-Potter-Sinfonie, welche ihm TV Auftritte, bei u.a. ORB Jahresrückblick, ZDF Querstraße und ARD brisant einbrache. 2005, 2006 und 2008 gewann er in den Kategorien Klavier solo und Liedbegleitung insgesamt 4 1. Bundespreise beim Bundeswettbewerb "Jugend Musiziert".



2011 folgte schließlich der pianistische Durchbruch als 1. Preisträger des Chopin-Wettbewerbs in Rom, welcher ihm Konzerte und Tourneen in Italien, China, Japan, USA und Ägypten einbrachte. Nur kurze Zeit später folgten Preise in den Klavierwettbewerben "Top Of The World" in Tromso (Norwegen), beim "Grand Prix De Piano" in Cannes, beim Piano Competition Panama City, wie auch bei insgesamt 27 weiteren internationalen Klavierwettbewerben.