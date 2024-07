Leon Buche: Zeit Zu Träumen (feat Leona Heine)

Aus vergangenen glücklichen Momenten neue glückliche Momente zu erschaffen und dabei den Mut zu haben, immer wieder aufzustehen und neue Menschen zu inspirieren: Dieses Thema war es, was Leona Heine und Leon Buche zu ihrer gemeinsamen Single "Zeit Zu Träumen" inspiriert hat.



Für beide war dieses erste glückliche Ereignis die erste Teilnahme am Bundeswettbewerb "Jugend Musiziert", welche sofort mit einem 1. Preis endete. Dieses Gefühl, von null auf hundert nicht nur gehört und geachtet zu werden, sondern sich an der absoluten Spitze aller deutschen Sänger und Pianisten wieder zu finden, ist etwas, was die beiden Musiker bis heute prägt und dazu anhält, immer weiter zu machen mit der Musik, zu schöpfen und Leute zu begeistern, egal wie steinig der Weg auch grade zu sein scheint.



Aufgeben oder sich verkriechen? Niemals. Dieses Motto findet sich auch im Text von "Zeit Zu Träumen". Wenn andere an dir zweifeln, dann tu es erst Recht, kämpf für deine Träume und lass dich dabei niemals verbiegen, denn "wann wenn nicht jetzt".



"Zeit zu starten" - eine Message als als Augenöffner für ein seit der Pandemie in vielerlei Hinsicht gespaltenes und verunsichertes Deutschland mit immer mehr Menschen, die an Politik und Gesellschaft zweifeln, sich nicht mehr trauen, Dinge zu Ende zu bringen oder Kraft daraus zu schöpfen, neben ihrem eigenen persönlichen Glück auch immer andere Menschen mitzuziehen oder sie an die Hand nehmen, wenn sie selbst dafür grad nicht den Mut aufbringen können.