Baba Shrimps: III

Am 26. März erschien mit «III» das neue Album von Baba Shrimps. Es ist das dritte Gesamtwerk der drei Musiker. Baba Shrimps nehmen ihre Fans auf eine musikalische Reise mit, bei der aus dem Autoradio zehn brandneue, wundervolle Pop-Songs klingen. Wie aus dem letzten Jahr gewohnt, kommen Baba Shrimps-Fans auch 2021 in den Genuss von originellen Live-Performances.

2020 hat gezeigt, für was Baba Shrimps stehen. Die drei Musiker lassen sich auch von einer weltumspannenden Pandemie nicht stoppen, ihre Musik den Fans näher zu bringen. Mit ihrem Aktionismus und neuartigen Konzert-Ideen sind sie in der Schweizer Musikszene führend. Nach einem für Baba Shrimps ereignisreichen 2020, mit neuartiger Sommer- und einer Live-Streaming-Tour, einer herzzerreissenden Muttertagsaktion und den ersten vier Singleveröffentlichungen liefern sie ihren Fans ab dem 26. März endlich den gesamten neuen Baba Shrimps-Kosmos.

«III» - Kommen Sie mit auf die Reise

Gemeinsam mit Baba Shrimps will man am liebsten einfach abhauen («Run Away») oder sich ärgern, wenn man schon wieder auf der Combox landet («Pick up the Phone»). Man geniesst es, mit den drei Zürchern Musikern am Fenster zu warten («By the Window»), sich dabei zu erinnern, wie man mit 23 Jahren die beste Zeit hatte («Twenty-Three») und dann doch am liebsten ins Universum davonfliegen würde («Galileo»). Schlussendlich weiss man, dass man sich auch da oben auf das mütterliche Urvertrauen («You Will Make it Anyway») verlassen kann, um den Weg zu seinem eigenen Leuchtturm («Lighthouse») zu finden. Mit Baba Shrimps geht man auf eine Reise in die Unendlichkeit («Endlessly»). Auf eine Reise, auf der man sich manchmal ziemlich «Bongo» fühlt und darüber sinniert, wie es sein wird, wenn man endlich erwachsen geworden ist («When I’m old»).

Baba Shrimps neustes Werk «III» erzählt die Geschichten aus dem Leben dreier musikalischer Träumer. Und weil die Geschichten in so mitreissende und unverfälschte Melodien verpackt sind, ist man geneigt, sich den Träumern anzuschliessen, einzusteigen und einzutauchen in die musikalische Welt von Adrian Kübler-Tacchi, Luca Burkhalter und Moritz Vontobel.

Singleauskopplung «Twenty-Three»

«Remember me when I was twenty-three?» Baba Shrimps` neue Single «Twenty-Three» zur Veröffentlichung ihres dritten Albums «III» besingt kleine und doch unvergessliche Anekdoten aus dem Leben eines Frühzwanzigers. «Twenty-Three» ist eine Ode an die Kraft des jugendlichen Geistes und der Energie, die man auch im etwas höheren Alter immer wieder anzapfen kann – «Close your eyes and come back with me!».