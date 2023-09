Drei Freunde, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, haben in der Musik ihre große Gemeinsamkeit gefunden. Seit zehn Jahren gehen Adrian Kübler (Vocals/Guitar), Moritz Vontobel (Drums) und Luca Burkhalter (Keys) Schulter an Schulter als Band durchs Leben und dabei ihren ganz eigenen Weg. Verwurzelt in Adrians Liebe zum Folk, Lucas Faible für die Elektronik und Moritz’ Lust am harten Rock spinnen die drei ein musikalisches Dreieck, in dem sie ihren ganz eigenen Sound gefunden haben:

Popsongs frei von Berührungsängsten und Konventionen, ohne Leitplanken.

Ihre Songs sind Geschichten aus dem eigenen Leben, erzählt mit grossen, herzerwärmenden Melodien. Die neue Musik von Baba Shrimps ist die Symbiose aus drei schillernden Charakteren, die sich zusammen durch nichts und niemanden mehr verbiegen lassen. Lassen sie sich in die Hände dieser drei Musikseelen fallen, wenn sie es nicht schon längst getan haben.