Logo - Motor Musik Berlin
Baba Shrimps
Labelservice

Baba Shrimps

Drei Freunde, 10 Jahre, 1000 Melodien, eine Band. Adrian Kübler (Vocals/Guitar), Moritz Vontobel (Drums) und Luca Burkhalter (Keys) scheinen unzertrennbar. Sie haben sich immer wieder von Konventionen gelöst - poppig und selbstbewusst gehen sie einen eigenen Weg. Ihre spektakulären Aktionen und «Konzerte an Orten, an denen es keine Konzerte gibt» sind wie alle ihre Live-Auftritte einzigartig und begeistern ein breites Publikum. Das letzte Album «III» führte Baba Shrimps auf Platz 2 der Schweizer Albumcharts

Folge Baba Shrimps

Die neustes Releases, die meisten Einblicke:

Homepage
Facebook
Spotify
Instagram
TikTok

Releases

Cover: Baba Shrimps - Best Days EP
Best Days EPBaba Shrimps
Cover: Baba Shrimps - Best Days
Best DaysBaba Shrimps
Cover: Baba Shrimps - Ruby
RubyBaba Shrimps
Cover: Baba Shrimps - Rolling Stone
Rolling StoneBaba Shrimps
Cover: Baba Shrimps - III
IIIBaba Shrimps
Cover: Baba Shrimps - Pick Up The Phone
Pick Up The PhoneBaba Shrimps
Cover: Baba Shrimps - Hurry Hurry
Hurry HurryBaba Shrimps
Cover: Baba Shrimps - Road To Rome
Road To RomeBaba Shrimps
Cover: Baba Shrimps - Road To Rome
Road To RomeBaba Shrimps

Videos

Baba Shrimps - Pick up the Phone
Baba Shrimps - Pick up the Phone
Baba Shrimps - Road to Rome
Baba Shrimps - Road to Rome
Baba Shrimps - Ruby Live-Session
Baba Shrimps - Ruby Live-Session
Baba Shrimps - The Introduction of Ruby
Baba Shrimps - The Introduction of Ruby
Motor Entertainment GmbH
Seelower Str. 5
10439 Berlin
ImpressumDatenschutzerklärung