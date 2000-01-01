Drei Freunde, 10 Jahre, 1000 Melodien, eine Band. Adrian Kübler (Vocals/Guitar), Moritz Vontobel (Drums) und Luca Burkhalter (Keys) scheinen unzertrennbar. Sie haben sich immer wieder von Konventionen gelöst - poppig und selbstbewusst gehen sie einen eigenen Weg. Ihre spektakulären Aktionen und «Konzerte an Orten, an denen es keine Konzerte gibt» sind wie alle ihre Live-Auftritte einzigartig und begeistern ein breites Publikum. Das letzte Album «III» führte Baba Shrimps auf Platz 2 der Schweizer Albumcharts