Baba Shrimps: Ruby

Schweizer Band «Baba Shrimps» setzten musikalischen Anker in der britischen Hafenstadt Liverpool

Kaum ist der Festivalsommer Geschichte, geht es rasant weiter. Am 29. September läutet das Pop-Trio mit der Single «Ruby» ein neues Kapitel ein. Sie zogen sich im Norden Englands zurück, um an neuer Musik zu arbeiten, bevor die leidenschaftliche Liveband für ein Dutzend Headliner-Shows in die Heimat zurückkehrte. Die Jungs teilten sich diesen Sommer die Festivalbühnen mit u.a. Zara Larrson, Faber und Robbie Williams und präsentierte dem Publikum einen exklusiven Vorgeschmack der neuen Songs.

Während sich die Band für längere Zeit in Liverpool einnistet, kommt offenbar einiges in Bewegung. In der nun ausgekoppelten Debütsingle wird klar, wo die Band ausserhalb des sagenumwobenen Musikstudios «Motor Museum» (u. A. Oasis, Arctic Monkeys, The 1975) ihre Zeit verbringt und wieso: Für das lange Verweilen in einem Coffee-Shop an der Brick Lane scheint der gute Kaffee bloss ein Vorwand. Barista «Ruby» bringt die Musikerherzen wieder zum Schlagen und verleiht ihrer Kreativität Flügel. Liebe kommt oft unverhofft und was, wenn sie bei einer Zufallsbegegnung auf den ersten Blick einschlägt? Der neue Song zeigt mit seiner Leichtigkeit und seinem Optimismus, wie wunderbar Liebe sein kann. In der Geburtsstadt der Beatles wurden Baba Shrimps also nicht von den alten Meistern in Bann gezogen, nein es ist eine selbstbewusste junge Frau, die lächelnd hinter dem Tresen steht und ihre Gäste verzaubert. Doch wird Ruby die Liebe erwidern?