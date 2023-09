Baba Shrimps: Rolling Stone

Die Zürcher Chartstürmer läuten mit neuem Sound die Post-Corona Zeit ein. Am 11. März veröffentlichen sie die Single «Rolling Stone» und touren durch die rockigsten Clubs der Schweiz.

Das Fundament für “Rolling Stone” legten die Zürcher letzten Herbst in Amsterdam. Ein spärlich eingerichteter Probekeller im holländischen Untergrund versetzte die Band in eine Zeitkapsel fernab der digitalen Heimat. Mit abgespecktem Instrumentarium - und vielleicht auch beeinflusst durch den einen oder anderen Besuch beim coffee shop um die Ecke - fand die Band zu neuen Songs und zurück zu einem alten Selbstverständnis: Baba Shrimps’ Musik kommt aus dem Proberaum.

Nach dem «Amsterdam-Trip» steigt das Zürcher Pop-Trio direkt in die elterliche Plattensammlung und birgt Bruchstücke aus der Musik-Vergangenheit. Die Liedfetzen von Dylan, Simon & Garfunkel und AC/DC werden dem eigenen Lebensgefühl nicht mehr gerecht. Erst in neuen Zusammenhang gesetzt, erzählen die Lyrics die Geschichte des «Rolling Stone», der sich gegen in Stein gemeisselte Ansichten stellt und seinen ganz eigenen Weg geht.

«Rolling Stone» ist eine Hommage an alle, die ihre eigenen Lieder singen. So gesehen haben sich die umtriebigen Künstler auch gleich eine Hymne für sich selbst geschrieben und rollen nach einer nachdenklichen aber auch durchaus umtriebigen Corona-Zeit mit viel Zuversicht in die Ära “Post-Corona”.

Baba Shrimps-Clubtour startet am 24. März

Raus aus dem Proberaum! Nach der pandemie-bedingten Konzertabstinenz sehnen sich Baba Shrimps nach Nähe zu ihrem Publikum. Auf Mini-Tournee durch die rockigsten Clubs der Schweiz präsentieren sie erstmals die in Amsterdam entstandene Musik. Mit auf die Bühne steigt der international bekannte Gitarrenvirtuose Jonas Wolf (u. a. Eluveitie). Zu viert geben sie dem Baba Shrimps-Repertoire ein ganz neues Kleid. Mit noch mehr Schweiss, Entschlossenheit und Lautstärke!

23.03.2022 – Kater, Zürich

24.03.2022 – Kater, Zürich (SOLD OUT)

25.03.2022 – Treppenhaus, Rorschach

01.04.2022 – Madeleine, Luzern

02.04.2022 – Mokka, Thun