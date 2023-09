Baba Shrimps: Hurry Hurry

Die Hymne der Olympiade 2018

Nach dem erfolgreichen schweizer Charteinstieg ihres zweiten Albums „Road To Rome“ aufPlatz 6, meldet sich das Zürcher Pop-Trio erneut mit einer Singleauskopplung. Der befeuerndeSong „Hurry Hurry“ wurde vom Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) zur offiziellen Hymne derolympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang gekrönt.

„Like a hurry, hurry, hurricane“

Der Song appelliert an den Kampfgeist des Athleten. Stets das Ziel im Fokus vergisst er seineZweifel, und die Qualen die er auf sich genommen hat, um eines Tages der Beste zu sein. Seinkörperliches und mentales Potenzial braut sich zu einem kraftstrotzenden Sturm zusammen.Den Triumph ist in greifbarer Nähe und es werden scheinbar übermenschliche Kräftefreigesetzt. Das Adrenalin schiesst durch die Adern, denn der grosse Moment ist da. Vor denAugen der Welt bestreitet der Sportler, mutig und entschlossen, den Wettkampf seines Lebensund schreibt Geschichte. („I wanna hear you call my name“)Nicht nur im sportlichen Kontext sind Vision, Mut und Kampfgeist inspirierende Elemente, siesind auch in vielen Lebenssituationen wünschenswerte Begleiter.