Baba Shrimps: Pick Up The Phone

Baba Shrimps stehen mit ihrem dritten Album bereit. Auf dem Weg zum Album-Release Ende März 2021 kommen die Fans in den Vorabgenuss des neuen Baba-Kosmos. Im Mai 2020 veröffentlichten Baba Shrimps mit ihrer Ballade «You Will Make it Anyway» eine Hommage an die Mütter. Im Sommer sorgten sie mit «By the Window» für die richtigen Summer-Vibes. Und am 4. Dezember werden gleich zwei Singles gleichzeitig veröffentlicht. Warum das? Weil Baba Shrimps damit ihr breites musikalisches Spektrum aufzeigen wollen. Die Fans haben speziell in dieser Zeit neues Material der umtriebigen drei Musikgefährten verdient.



«Warum gehst du nicht ans Telefon? Warum antwortest du mir nicht? Hör doch endlich meine Nachricht ab? Alles ist gesagt, aber nichts besprochen. So viel Schönes gäbe es noch auszutauschen. Doch bis jetzt: Nichts. Komm schon: Pick Up the Phone!» Wenn Ihnen diese Situation bekannt vorkommt, wird «Pick Up the Phone» in Ihren Hörgängen hängen bleiben. Die priorisierte Single dieses Doppelreleases soll die Fans dazu bringen, die Boxen auf die volle Lautstärke aufzudrehen und zum neuartigen Baba-Beat abzutanzen. Im Schlepptau folgt «Galileo», jener Song, der die Zuhörer in die Weiten unserer Galaxie

entführt. Galileo ist der Lead-Track und Namensgeber der bevorstehenden Baba-Shrimps- Streamingtournee durch die Sternwarten und Planetarien der Schweiz (siehe gelber Kasten). Eintauchen, abheben, wegschweben – wie Sie wollen.



Baba Shrimps in eine Schublade stecken? Unmöglich! Welcher ist Ihr Lieblingssong?