Baba Shrimps: Road To Rome

Baba Shrimps, das sind drei Musiker mit einer umwerfenden und herzerwärmenden Interpretation von zeitgenössischer Popmusik. Kurz vor der Veröffentlichung ihres Debütalbums „Neon“ (2014) wurde die Band vom Label Sony Music unter Vertrag genommen. Das Album war ein grosser Überraschungserfolg und platzierte sich prominent in den Schweizer Charts. Die Band spielte über 200 Konzerte in Clubs und an Festivals und eröffnete für „Kings of Leon“ und „Kodaline“. Das Trio mit Adrian Kübler (Vocals/Guitar), Moritz Vontobel (Drums/Vocals) und Luca Burkhalter (Keys/Vocals) hat erst kürzlich ihr nächstes Album mit Produzent David Kosten, welcher unter anderem für seine Arbeit mit „Everything Everything“, „Bat for Lashes“ und „Marina and the Diamonds“ bekannt ist, in London fertiggestellt. Der neue Longplayer wird am 23. Juni 2017 erscheinen. Die erste Singleauskoppelung heisst „Road To Rome“ und ist ab sofort erhältlich.