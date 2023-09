Junipa Gold: Turn To Dust

Die Geschichte des Menschen ist kurz, und geht Hand in Hand mit der Zerstörung der Erde.

Angenommen, wir reißen das Ruder nicht mehr rum, was wird dann sein?

Turn to Dust greift vor in eine Zukunft, in der uns Menschen nichts mehr übrigbleibt, als uns bei Mutter Erde zu entschuldigen.

Das Lied entstand schon 2019. Die Nachrichten waren voll mit Schlagzeilen über die Brände im Amazonas, und ein Artikel mit dem Titel „The Lungs of the planet are on fire“ gab den Anstoß für den Text. „Der Wald ist mein Kraftort, ich verbringe so viel Zeit dort und in den überhaupt in den Bergen. Die Auswirkungen dort zu erleben, bricht mir das Herz. Trotzdem glaube ich, dass wie am Ende des Tages gegen Mutter Natur verlieren werden. Irgendein Virus wird uns wohl auslöschen und die Erde kann sich endlich von uns erholen…Die Dramatik des Themas im Song ist auf jeden Fall spürbar, das war uns wichtig.“ (Mia)