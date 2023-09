Daada: Tus Manos

Obwohl die multikulturelle Daada jetzt in Berlin Zuhause ist, verbrachte sie kurz vor der Pandemie Zeit in ihrer zweiten Heimat, Kolumbien wo sie im Studio mit einem Latin Grammy gekrönten Team sich mit den verschiedenen Facetten der Liebe und ihren Erfahrungen damit auseinandersetze. Es entstand ihre erste EP: vier Songs, neu und alt, die in einer Melange aus Englisch und Spanisch eine „Coming-of-Age“ Geschichte erzählen. Ihre entfaltete sich zwar über fünf Länder, in denen sie die letzten Jahre lebte und studierte, hinweg, doch trotz der außergewöhnlich zerstreuten Kulisse, bleibt die Geschichte sehr relatable. Die EP ist eine Reise auf der wir Daada durch die erste große Liebe aber auch durch erste Erfahrungen von Sinnlichkeit und anschließend von Desillusionierung begleiten dürfen.

Mit “Tus Manos” (“deine Hände”) verschwindet zunächst vorübergehend Daada’s übliches, zartes Gitarrenpicking, und wir bewegen uns in ein urbaneres Universum. Auch thematisch schaltet Daada jetzt ihren Fokus auf eine andere Facette der Liebe und der Selbstentdeckung: Der Text dreht sich um die Neugier nach- und ersten Erfahrungen von Sinnlichkeit.