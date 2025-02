Deadly Past: Hide And Seek

Mit „Hide And Seek“ präsentieren Deadly Past die dritte Singleauskopplung ihres neuen Albums „The Cauldron Of Dreams“. Der melancholische Song vereint poetische Lyrics mit intensiver musikalischer Tiefe und thematisiert Verrat, Enttäuschung und die Suche nach sich selbst.

Inspiriert von Hermann Hesses „Der Steppenwolf“ zeichnet „Hide And Seek“ ein klangvolles Bild innerer Konflikte und des Kampfes mit den eigenen Schatten. Mit poetischen Versen wie „Hide in the truth, lies fly, till the wall is cracking“ und einem kraftvollen Refrain, der den Hörer:innen tief ins Innerste blicken lässt, fängt der Song die emotionale Tiefe der menschlichen Erfahrung ein. Dabei verbindet der Sound düstere Klangfarben mit intensiver Energie und setzt ein musikalisches Statement, das lange nachhallt.

Das Album „The Cauldron Of Dreams“ erscheint im Mai 2025 und verspricht eine packende Mischung aus introspektivem Storytelling und kraftvoller Rockmusik.