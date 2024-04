Moonlight Breakfast: This Is

Moonlight Breakfast veröffentlichen die 3. Single aus ihrem kommenden Album. "This is" ist ein elektronischer Downbeat-Track, der mit seinem fesselnden Vibe besticht. Die originelle Musikproduktion und die Wahl der Gesangseffekte in Kombination mit dem wunderschön geschriebenen Text machen ihn zu einem echten Hörerlebnis.

Was das Duo aus Bukarest selbst über den Song sagt: "Das ist einer dieser Songs, die wir für uns selbst geschrieben haben. Es gibt immer mindestens einen auf jedem Album. Normalerweise schreiben wir Musik, zu der man tanzen kann, aber dieser Song sollte eher eine sinnliche Erfahrung sein."

Christie: "Das sind mit Abstand einige meiner Lieblingszeilen, um zu beschreiben, wie es sich anfühlt, jemanden zu lieben:

Our love is like

Feathers floating

After a pillow fight.

It’s pretty like

Fireflies glowing

In the dark.

It’s bright like

Water sparkling

In the sun.

It’s warm,

It’s cool,

And it’s a lot of fun.

Wir sind letztes Jahr in ein neues Haus gezogen, und als wir am ersten Tag, nachdem wir die Schlüssel bekommen hatten, dort ankamen, war der Garten voller Glühwürmchen, und wir standen eine Weile da und beobachteten sie. Es war wie ein wilder, magischer Garten."