Logo - Motor Musik Berlin
Moonlight Breakfast
Verlag

Moonlight Breakfast

I'm so high i could reach the moon!

Moonlight Breakfast ist ein rumänisches Duo mit Sitz in Österreich, das eine urbane, raue, aber raffinierte Mischung aus Dream Pop, Cosmic Disco, Electro, Beat, Nu-Jazz und Swing spielt, die dich zum Grooven bringen wird. Mit ihrem letzten Album "Affection" schafften sie es in die Top 100 iTunes und Amazon Pop Charts in den USA, in die Shazam US Charts, mit mehreren Hype Machine No. 1 Singles, in die BEST OF THE WEEK, FUTURE HITS und GLOBAL SHAZAM DISCOVERY TOP 50 auf Apple Music. Ihre Musik hat eine filmische Qualität und eine gewisse universelle Anziehungskraft, wie man unschwer an den vielen Kollaborationen erkennen kann, die sie im Laufe der Jahre eingegangen sind, sei es in der Mode-, Werbe- oder Filmbranche. (Zum Beispiel Infiniti-global, GAP in China, Marriott in den Vereinigten Staaten oder Ford in Europa, Fernsehserien wie MTV Scream oder Queen of the South)

Folge Moonlight Breakfast

Die neustes Releases, die meisten Einblicke:

Homepage
Youtube
Facebook
Spotify

Releases

Cover: Moonlight Breakfast - If Not Now, Then When?!
If Not Now, Then When?!Moonlight Breakfast
Cover: Moonlight Breakfast - Go Big Or Go Home
Go Big Or Go HomeMoonlight Breakfast
Cover: Moonlight Breakfast - Rain Drops
Rain DropsMoonlight Breakfast
Cover: Moonlight Breakfast - Rosy Cheeks
Rosy CheeksMoonlight Breakfast
Cover: Moonlight Breakfast - This Is
This IsMoonlight Breakfast
Cover: Moonlight Breakfast - Dancing (Like Nobody’s Watching)
Dancing (Like Nobody’s Watching)Moonlight Breakfast
Cover: Moonlight Breakfast - Cool Down
Cool DownMoonlight Breakfast
Cover: Moonlight Breakfast - Affection
AffectionMoonlight Breakfast
Cover: Moonlight Breakfast - Shout
ShoutMoonlight Breakfast

Videos

Moonlight Breakfast - My Baby (Official Video)
Moonlight Breakfast - My Baby (Official Video)
Moonlight Breakfast - No More
Moonlight Breakfast - No More

weitere Bilder

Moonlight Breakfast-additional-0
Motor Entertainment GmbH
Seelower Str. 5
10439 Berlin
ImpressumDatenschutzerklärung