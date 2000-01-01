Moonlight Breakfast ist ein rumänisches Duo mit Sitz in Österreich, das eine urbane, raue, aber raffinierte Mischung aus Dream Pop, Cosmic Disco, Electro, Beat, Nu-Jazz und Swing spielt, die dich zum Grooven bringen wird. Mit ihrem letzten Album "Affection" schafften sie es in die Top 100 iTunes und Amazon Pop Charts in den USA, in die Shazam US Charts, mit mehreren Hype Machine No. 1 Singles, in die BEST OF THE WEEK, FUTURE HITS und GLOBAL SHAZAM DISCOVERY TOP 50 auf Apple Music. Ihre Musik hat eine filmische Qualität und eine gewisse universelle Anziehungskraft, wie man unschwer an den vielen Kollaborationen erkennen kann, die sie im Laufe der Jahre eingegangen sind, sei es in der Mode-, Werbe- oder Filmbranche. (Zum Beispiel Infiniti-global, GAP in China, Marriott in den Vereinigten Staaten oder Ford in Europa, Fernsehserien wie MTV Scream oder Queen of the South)