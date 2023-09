Moonlight Breakfast: Affection

Die rumänische Band Moonlight Breakfast veröffentlicht ihr drittes Album „Affection“, dessen Singles "Dance Moves!" und "Summer" sich bereits in mehreren Charts tummelten. Auch bei ihren Liveshows liefert die Band eine berauschende, übersprudelnde Performance. Das ausgefeilte visuelle Erlebnis ihrer Show und ihre Liebe zum Detail machen sie zum absoluten Must-See, was auch Mary Chang aus muskalischer Sicht bestätigt in ihrem Beitrag zur „The SXSW music blogger’s guide“:

„Whether your musical poison is a killer rhythm, a punky attitude, an infectious pop melody or a smooth and sultry vocal, or maybe even all three at the same time, Moonlight Breakfast offers something for everyone.”

Ihr verträumter Electropop-Song "Summer" zählt aktuell zu den großen Lieblingen der Collegeradios hierzulande - und steht heute zum Albumrelease auf Platz 4 der Campusradio-Airplaycharts!

Die drei Showcases beim SXSW 2018 in Austin, Texas, sind nur eines der zahlreichen Live-Highlights der Band. Ihr erstes Konzert überhaupt spielten Moonlight Breakfast 2011 als Opening Act für Jamiroquai – vor 35.000 Zuschauern! 2014 folgte ein Auftritt bei der Abschlussgala der Olympischen Winterspiele in Sotchi. Außerdem tourten sie seitdem unter anderem als Support von Hurts, Parov Stelar oder Macy Gray.

Abgesehen von dem unglaublichen Erfolg ihrer 3D-Liveshows sorgen auch ihre Veröffentlichungen regelmäßig für Begeisterung. Ihre Videos zählen mehr als 5,3 Millionen Views bei YouTube, auf Spotify wurden die Songs insgesamt knapp vier Millionen Mal gestreamt. Ihr urbaner Klang verbindet Genres wie Dream Pop, 80s, Electro und Soul zu einem unverwechselbaren, mitreißenden Sound.

Die Musik von Moonlight Breakfast taucht deswegen auch regelmäßig in Werbespots auf der ganzen Welt auf, sei es eine GAP-Kampagne in China, Marriot-Werbung in den USA oder ein Ford-Spot in Europa.

