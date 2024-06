Moonlight Breakfast: Rain Drops

Moonlight Breakfast liefern einen gefühlvollen, verträumten, entspannten und intimen Track, der perfekt für heiße Sommertage ist.

„Rain Drops“ fühlt sich an wie ein Tagträumerei an einem faulen Sommertag. Es gibt einen cleveren und lustigen Ansatz für die Musikproduktion: die Wassertropfen und die Morsecode-Wiedergabe von L.O.V.E., der entspannte Groove und die Wahl des Synthesizers. Die beruhigende, filmische Indie-Atmosphäre, gekrönt von Texten wie „don't you love that beach sand on your skin?“ oder „love to watch those summer rain drops, dripping slowly off your chin“ malen diese Zeitlupenbilder von „summer love“. Es ist eine sinnliche Erfahrung

WAS DER KÜNSTLER ÜBER DEN SONG SAGT:

„Das muss einer unserer persönlichen Favoriten sein. Es hat einfach so eine unglaublich schöne Stimmung, als würde man einen Sonnenuntergang beobachten, nachdem man den perfekten Tag erlebt hat. Es hat uns auch so viel Spaß gemacht, ihn zu produzieren. Mit all den Regentropfen und den coolen Synthesizern. Wir haben sogar eine Morse-Botschaft in den Synthesizern versteckt, die L.O.V.E. buchstabiert, und das klingt auch noch toll. Liebe klingt toll! :))))“