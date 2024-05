Moonlight Breakfast: Rosy Cheeks

Moonlight Breakfast liefern eine weitere Single vor der für den 7. Juni geplanten Veröffentlichung ihres neuen Albums, und die wird euch zum Erröten bringen. "Rosy Cheeks" ist das perfekte Beispiel für einen spaßigen und frechen Indie-Pop-Song, der auf den Sommer einstimmt.

Nach dem Erfolg ihres letzten Albums, das in den Vereinigten Staaten die Top 100 der Charts erreichte, sollten wir nichts Geringeres als Indie-Pop-Köstlichkeiten erwarten.

ÜBER DEN SONG

"Rosy Cheeks" ist wunderschön ausgearbeitet. Es gibt etwas, das man in allen Moonlight Breakfast-Songs finden kann, und das ist der Groove. "Rosy Cheeks" macht da keine Ausnahme.

Und wer kann schon einem "karamellig-süßen, meersalzigen Geschmack" widerstehen, der genau so schmecken würde wie dieser Song. Die verträumte Strophe und der realitätsnahe Refrain sollten uns alle dazu bringen, dankbar für das zu sein, was wir haben, denn leider ist es in den meisten Fällen so, dass man nicht weiß, was man hat, bis es weg ist".

"Der Text war eigentlich eine Anspielung auf eine Folge von Seinfeld, der beliebten amerikanischen Fernsehsitcom der 90er Jahre. In unseren Songs sind viele Insiderwitze versteckt. Einige haben wir besprochen, andere sind nur für uns. Wir ziehen es vor, uns selbst nicht zu ernst zu nehmen und es lustig zu halten.