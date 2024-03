Moonlight Breakfast: Dancing (Like Nobody’s Watching)

Moonlight Breakfast liefern einen warmherzigen, sinnlichen und frischen neuen Track zum Mitgrooven und kündigen die Veröffentlichung ihres 4. Nicht nur das, sondern sie enthüllen mit einer aufregenden Ankündigung ein neues, elektrisierendes Kapitel ihrer musikalischen Reise: Christie, die eine Hälfte des dynamischen Duos, steigt zum ersten Mal in die Welt der Musikproduktion ein.

Christie: "Ich habe immer die Texte und die Melodie geschrieben und Baz hat alles andere gemacht, was man in unseren Songs hören kann. Er hat mich immer wieder ermutigt, es mit der Musikproduktion zu versuchen, und ich bin froh, dass ich endlich darauf gehört habe. Wir sind überglücklich, dieses neue Album mit euch zu teilen, denn es ist einfach so wie wir!"

Nach dem Erfolg ihres vorherigen Albums, das in den USA die Top 100 Charts erreichte, sollten wir nichts Geringeres als eine Elektro-, Dream-Pop-, Cosmic-Disco- und Dance-Köstlichkeit erwarten.

"Dancing (Like Nobody's Watching)" ist lässig und doch energiegeladen. Der ansteckende Beat und der befreiende Text machen es unmöglich, den Bewegungen der Füße zu widerstehen. Dieser Song verwandelt jeden Raum in eine private Tanzfläche, kein Platz für Hemmungen, nur du und die Musik.

"Wir wollten einen Song schreiben, zu dem man grooven kann, etwas, das einem hilft, einfach im Moment zu sein, verstehst du? Etwas, das dich dazu bringt, in der Küche zu tanzen, während du den Abwasch machst.