Sofia Portanet: Ballon

Sofia Portanet veröffentlicht ihre neue Single "Ballon" am 25. Oktober via Duchess Box Records, nur wenige Wochen bevor sie als Support von Betterov auf Deutschlandtournee geht.



"Ballon" ist die fünfte Auskopplung aus Sofia Portanets mit Spannung erwartetem zweiten Album "Chasing Dreams", das im März 2024 erscheinen soll und ab dem 25. Oktober vorbestellt werden kann.



Der Track und das Album wurden in Köln mit dem Produzenten Sven Ludwig aufgenommen, der u.a. Ok Kid und Fil Bo Riva produziert hat. In "Ballon" geht es darum, loslassen zu können, wenn das Erreichen eines Traums, oder eines Ziels zur Obsession wird.



"Die Diskrepanz zwischen dem Wunsch und der Realität ist oft schmerzhaft. Diesen Schmerz umzuwandeln und zu sagen: Hey, hier stehe ich jetzt und das ist OK so, kann sehr heilsam sein.Ich wusste von klein auf, dass ich Sängerin werden wollte. Dafür habe ich immer alles gegeben. Ich habe aber gemerkt, dass ich nicht mein Leben lang einem Ideal hinterherlaufen möchte, nicht an zweiter Stelle in meinem eigenen Leben sein will. Ich möchte im hier und jetzt sein und das Leben, so wie es ist, wertschätzen. Und dabei kann ich trotzdem meine Träume weiterverfolgen. Aber eben nicht auf Kosten meiner selbst. Das alte Bild lass ich los und lass es fliegen- wie den Ballon."



Seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums Freier Geist im Jahr 2020 hat Sofia den VUT-Award als beste Newcomerin gewonnen, wurde Spotify Equal Ambassador, hatte zahlreiche Live-TV-Auftritte, schaffte zweimal den Sprung in die Top 100 der deutschen Radiocharts, nahm eine Live-Session für NPR auf, trat auf großen Musikfestivals in ganz Deutschland auf und veröffentlichte Duette mit Künstlern wie Chilly Gonzales und Kreator.



Über das bevorstehende neue Album "Chasing Dreams" erzählt Sofia: "Inhaltlich wollte ich ein poppigeres Album machen. Einfach, weil ich Pop Musik liebe und damit aufgewachsen bin. Auf der ersten Platte habe ich Gedichte gesungen. Textlich gesehen wollte ich mich bei meinen neuen Songs mehr öffnen, direkter schreiben und auch mehr von mir selbst zeigen. Ich wollte mich nicht mehr ausschliesslich hinter poetischen Bildern 'verstecken', auch wenn das sehr schön sein kann und ich es teilweise auch noch gemacht habe. Ich wollte, dass die Menschen, die die neuen Songs hören, wissen, worum es geht."