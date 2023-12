PARALLEL: Slo-Mo

SLO-MO handelt von Menschen, die zu Beginn ihrer Beziehung im Glück und Rausch waren und anschliessend in ihr gemeinsames Leben starten. Und leider oftmals geschieht das, was sich keiner wünscht oder gar vorstellen kann. Das Leben zusammen und das eigene verselbstständigt sich, das Leben läuft, man sorgt und kümmert sich um alles, nur nicht um sich selbst und seinen wichtigsten Mitstreiter. Der Weg im Tunnel führt nur nach vorne. Ausfahrten oder Haltebuchten sind kaum vorgesehen. Wie es im Text steht. Vieles Übersehen, das Chaos auf den Kopf gestellt, aber es bringt alles nichts, daher lass uns rückwärts gehen und auf slomo drehn'! Diese Message, auch mal diesen ganz wichtigen Gang zurückzuschalten, sogar rückwärts zu gehen, auf langsam zu machen, das würde jedem Einzelnen als auch unserer Gesellschaft gut tun, denken wir. Es ist alles so schnell geworden, es gibt kein zurück mehr, kein kurz mal Stopp, um in sich zu ruhen, Energie zu tanken! Immer nur geradeaus, bis man an die Wand fährt. Beziehungen erleben das schnell, wir haben auch diese Erlebnisse machen müssen und das Gefühl, dieser Weg zurück sollte viel mehr gelebt werden. Mal einen Tag in Slo-Mo - das wäre ein großer Schritt!