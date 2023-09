Texte aus dem Leben. Freunde. Party. Herz. Handgemachte Musik. Deutsch. Pop für die Charts und Radio. Das ist Parallel - das neue Deutsch-Pop Duo aus Stuttgart. Ihre türkischen und italienischen Wurzeln liegen im Blut, als Schwaben sind sie echte Arbeitstiere. Koray Cinar und Francesco Caruso –Begonnen hat alles in der Stuttgarter Fußgängerzone. „Ehrlicher kann ein Publikum nicht sein. Gefällt es dir, bleibst du stehen, gefällt es nicht, läuft man vorbei.“, sagen die beiden Straßenmusiker, die bereits durch ganz Deutschland getourt sind. Sound von der Straße für jedes Wohnzimmer.

Das Duo ist die große Sommerentdeckung. Francescos Stimme ist einzigartig und erreicht alle Facetten und zeigte das zuletzt eindrucksvoll beim SKY Wohnzimmerkonzert zusammen mit der deutschen Soulkönigin Cassandra Steen. Koray ist die gesamte Band des Duos. Fast schon virtuos arrangiert er mit Hilfe der Loopstation alle Beats, einen eigenen Sound, der unter deutschen Popmusikern aktuell einzigartig ist.

Mit Trash & Diamanten erscheint nun nach einer langen musikalischen Reise die erste Single des Duos. Deutscher Pop mit Einflüssen aus den „funky“ 70er Jahren. Musik, die einfach Spaß macht. Texte zum Mitsingen und lässiger Sound. Trash & Diamanten betont, dass Jeder von uns täglich hunderte bis tausende Gedanken in sich trägt. Mal nicht weiter wichtig, aber dann sind da immer wieder diese Perlen – Gedanken, die man auch nach außen tragen sollte. Eben echte Diamanten. Nicht immer gleich an den 6er im Lotto denken sondern sich einfach mal treiben lassen. Das ist das eigentlich Wertvolle – und wird so schnell in der aktuellen Welt und unter Druck immer wieder vergessen.

Trash & Diamanten entstand zusammen mit Tobias Röger (Christina Stürmer, Johannes Oerding, Udo Lindenberg), der bereits über ein Jahr die Beiden auf ihrem Weg begleitet. Es war musikalische Liebe auf den ersten Blick. Für den Mix hat Kiko Masbaum (Max Giesinger, Roger Cicero, Unheilig) all seine Stärken eingebracht. Jetzt geht’s los, die Reise darf beginnen. Wir verlängern den Sommer!