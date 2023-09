Vor mittlerweile 5 Jahren waren STEREOTIDE mit „Someday“ in vielen deutschen Sendern präsent, 2015 folgte „Beautiful Lie“ und rechtzeitig zum Sommer 2018 sind die Jungs aus Nürnberg mit ihrer neuen Single „Happy Life“ wieder am Start: Der Song versprüht Lebensfreude und rät' jedem, der ihn hört, einfach mal das Leben zu genießen! Das Video zu "Happy Life" wurde in London und Palma de Mallorca gedreht und soll zeigen, dass es (fast) immer einen Grund gibt, Spaß zu haben! #happylife

STEREOTIDE besteht aus den vier Musikern Stephan Kämmerer (Lead-Vocals / Rhythm-Guitar), Christian Mühlroth (Lead-Guitar / Background-Vocals), Gabriel Yasar (Bass / Background-Vocals) und Raphael Schneider (Drums) Ende 2010 bereits wurde die Band in Nürnberg gegründet. Die Jungs haben sich damals bescheiden vorgenommen, die internationale Pop-Rock-Szene auf den Kopf zu stellen.

Nach vielen langen Musikernächten im eigenen Tonstudio haben STEREOTIDE schon bald die ersten, deutschlandweiten Support-Shows u.a. für die US Top-Bands Daughtry und Skillet sowie weitere Headliner-Festivals und Support-Shows, u.a. mit Nena und Percival. Schließlich ging es auf Deutschland-Tournee: REVOLVERHELD luden STEREOTIDE dazu ein, ihre ausverkaufte Tour zu supporten, um hunderttausende Musikfans von dem STEREOTIDE-Sound zu begeistern.

Ihre Debut Single "Someday" hielt sich dabei ganze 3 Monate in den Top 100 der offiziellen deutschen Airplay Charts, kletterte bis auf Rang #67 und in den Mainstream-Airplay-Charts auf die höchste Peak-Position #8. Die zweite Single "Beautiful Lie" katapultierte sich wenig später in die Top 100 der offiziellen deutschen Airplay Charts bis auf Rang #65. Insgesamt mehr als 7.000 Einsätze bei den größten deutschen Radio-Stationen Radio NRW, Bayern 3, NDR 2, SWR 3, Rockantenne, SR1 Europawelle, Radio Salü, Radio 7, SAW Rockland Radio und BRF 1 sorgten dafür, dass die Songs erfolgreich und die Jungs von STEREOTIDE sehr viel unterwegs waren.

Die Band arbeitet momentan an neuen Songs und Sounds, um im Herbst 2018 eine EP oder Anfang 2019 ihr Debütalbum zu veröffentlichen - frei nach dem Motto "Ready to rock the universe!".