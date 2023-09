Nie Und Nimmer: Zeitpunkt X

"Ich hab kein Bock auf Heuchelei und deshalb mist ich meine Freundesliste aus, denn die Meisten von den Leuten aus der Liste sind nicht da, wenn du sie brauchst und du stehst allein im Wüstenstaub" (Wüstenstaub / Nie und Nimmer)

Nie und Nimmer werdet ihr mit der Musik Erfolg haben; es gibt zu viele gute Musiker. Kümmert euch lieber um das echte Leben! Doch was ist, wenn dir das "echte Leben" für die kurze Zeit auf unserem Planeten nicht ausreicht? Was machst du, wenn aus einem Traum Realität werden soll?

Genau, du rennst so weit du kannst, einsam über Berge, durch Täler und Wüsten, hörst nicht auf das was andere dir erzählen und wenn das Spiel des Lebens es gut mit dir meint und du weit genug gegangen bist, wird der Name am Ende nicht zum Programm.

Nie und Nimmer verstehen es die Gedanken der Zeit in einem Moment geschickt zu umschreiben, im anderem aber schon wieder präzise auf den Punkt zu bringen. Ihre Songs handeln von Freundschaft, der unerfüllten Liebe aber auch von unendlicher Lebensfreude, die die beiden Berliner bis heute nicht verloren haben.

Die beiden Berliner haben es geschafft, einen einzigartigen "Nie und Nimmer-Sound" zu kreieren, der sich aus akustischen sowie elektronischen Instrumenten zusammensetzt und durch einzigartige Synthesizer und Vocalklänge abgerundet wird. Die Jungs selber bezeichnen Ihre Musik als “Urban Pop”. Die Songs umfassen konventionelle Rapparts sowie melodische Rappassagen. Prehooks werden sowohl gesungen als auch gerappt und enden immer in einem Refrain mit Ohrwurm-charakter. Das Debutalbum "Zeitpunkt X" erscheint am 11.03.2016.