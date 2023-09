Der erste Teil des Debuts von SAMT („VELVET“) ist eine eindeutige Liebeserklärung an den Pop. Doch zwischen den Zeilen, da klingen andere Töne an. Auf Titeln wie „Performer“ werden melancholische und sozialsatirische Texte mit fast schon überzeichneter Heiterkeit und Tanzbarkeit verknüpft. Kryptische und bildhafte Zeilen wie bei „Shiver“ werden von großen musikalischen Gesten begleitet und entwickeln so ihr ganz konkretes Eigenleben. Tiefe Gefühle werden auf „Fall“ von populärmusikalischen Klischees aufgehoben.