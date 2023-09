Konstantin Dupelius: Air

" AIR löst in mir das Gefühl von Ekstase, Freiheit und transzendentaler Erfüllung aus. Bezogen auf mein ganzes Album ist es die lang ersehnte Erlösung aus der Dunkelheit. Während sich alle Stücke davor mit düsteren Thematiken, düsteren Melodien, Beats und Harmonien auseinandergesetzt haben, lichtet sich mit dem dazugehörigen Klavierstück PRELUDE der Himmel, und endlich scheint mit AIR die Sonne! Air ist die erste und einzige Komposition in einer Dur-Tonart auf meinem Album, und zwar so rein wie nur möglich, in C-Dur. Die Sehnsucht nach Erlösung aus Klimaungerechtigkeit, Zerstörung und Missachtung von Natur, Segregation und Nationalismus, Kolonisierung und Zerstörung von Kultur und Familien, Einsamkeit, Haltlosigkeit, Identifikationslosigkeit … all das findet endlich Erlösung und zwar in Natur und ganz besonders in der Luft.

Die Luft ist zentrales Element dieser Komposition. Alles beginnt mit einem aufgenommenen Ventilator-Sound, der sich mehr und mehr in Effekten auflöst und schließlich als Musik in Synth-Pad und Bass transformiert wieder auftritt und die Komposition bis zum Ende bestimmt. Rings um diese „klingende Luft“ gesellen sich nach und nach Klavier, Synthesizer, Trommeln und weitere aus den Ventialtor-Samples generierte Melodien. Eine epische, langgezogene Akkordfolge etabliert sich als Hymne an die Natur, an die Luft und aber auch an Erde und Wasser, an das Wissen der Natur und die Heilkraft der Natur. Die Akkordfolge wiederholt sich wie ein Mantra, wird mit immer ekstatischer sprudelnden Instrumenten angereichert, bis sie in transzendentaler Erfüllung förmlich in den Himmel fliegt, umgeben von aller Schönheit der Natur.

Auch zu dieser Komposition entstand von Lamia Šabić aus Sarajevo ein Musikvideo. Es erzählt die Erlösung aus Dunkelheit in Bildern aus den Wäldern Bosnien-Herzegowinas, die nach langen Monaten des Winters und der Dunkelheit ihre Arme wieder gen Sonne und Frühling ausstrecken, getragen von der sie umgebenden Luft.

Der Titel birgt außerdem eine kleine Referenz zu meiner Liebe zur klassischen Musik. Air - einesehr alte musikalische Gattung einer einfachen, liedhaften Arie (daher auch der Name Air, abgeleitet von Aria), aber eben instrumental, ohne Gesang - besonders bekannt geworden durch die berühmte Air on a G String von Johann Sebastian Bach. Und so ist auch mein Musikstück in diesem Geiste eine Air, ein einfaches Lied, in dem die Instrumente der Luft singen und als Hymne an die Natur die höchsten Gefühle auslösen."