Kingdom: Dark Half EP

Das Electronic-Pop-Duo Kingdom kennt so mancher bereits durch den Remix ihres Songs „The Road“ von Tube & Berger. Dieser wurde beim BBC Radio 1 Essential Mix im Februar begeistert aufgenommen und live in Clubs in ganz Europa gefeiert. Nun veröffentlichen Kingdom endlich ihre Debüt-EP „Dark Half“. Sie erscheint am 7. April bei Motor Music.

Der musikalische Stil Kingdoms setzt sich aus zwei fast gegensätzlichen Genres zusammen, in denen Miles Baulch und Cameron Milne jeweils zuhause sind. Bald entstanden aus den unterschiedlichen musikalischen Hintergründen die stimmungsvollen Soundlandschaften und fesselnden Melodien, die Kingdom ausmachen. Indem sie die Stärken beider kombinieren, entsteht ihr ganz eigener, eindringlich nachhallender Sound.

Baulchs frühere Werke könnte man als „Haunted Folk“ beschreiben. Seine leisen, grüblerischen Vocals und die romantisch-tragischen Texte sind von dunkler, reflektierender Natur, ergreifend und beinah beiläufig schmerzlich.

Milne hat sich bisher einem Musikstil gewidmet, den er selbst als „Gritty Electronic Punk“ bezeichnet. Seine Liebe zu Synthesizern und der elektronischen Musikproduktion kreiert die Grundlage für die genreübergreifenden Melodien, die Kingdoms atmosphärische Traumlandschaften charakterisieren.

Baulch tourte schon durch Europa und sammelte Erfahrungen als Studiomusiker. Milne feilt täglich an seinem Können als professioneller Sounddesigner, DJ und Produzent in Sydneys aufkeimender Elektro-Szene.

Kingdoms aktuelle Single “The Road” ist eine spannungsgeladene Electronic-Pop Hymne. „It reflects the journey that everyone can relate to because we are all on our own path and at times feel alone or lost”, sagen Kingdom selbst über den Track. „When we listen to this track we see super-heroes flying, comets colliding and a loved one at the end of a long and epic journey...”, erzählen Miles Baulch und Cameron Milne, die hinter Kingdom stecken.

Der düster-sphärische Sound des australischen Duos verzaubert durch seine einnehmende Dichte und sanfte Klangwellen. Kraftvoll sowie zerbrechlich entwickelt sich „The Road“ zur intensiven spannungsgeladenen Fusion aus Electronic und Pop.

Kingdoms Debüt-EP „Dark Half“ erscheint am 7. April bei Motor Music.

Die Single “The Road” wurde am 24. Februar veröffentlicht.