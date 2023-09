Sidling Sisters: Anders als Ihr denkt

Die Sidling Sisters sind Manuel, Julian, Jörg und Benjamin Seidler. Keine Brüder, aber Cousins, daher sind sie ein musikalisches Familienunternehmen. Sie spielen eine sympathische Mischung aus deutschsprachigen Rock, Pop und Punk. Die Sidling Sisters kommen aus dem tiefsten Süden Deutschlands, dort wo die wilden Weiber wohnen. Sidling ist die Schwarzwälder Dialektform des Nachnamens.

Mit "Anders als Ihr denkt" präsentieren die Jungs voller Stolz ihr zweites Studioalbum.

Auf ihre Wurzeln sind die Cousins stolz, und trotzdem weit entfernt von jedem ländlichen Klischee oder provinziellem Sound. Alle vier Cousins schreiben Songs und haben so wesentlichen Anteil und Einfluss an den Kompositionen auf Anders als ihr denkt. Es entstand ein abwechslungsreiches, modernes Rockalbum mit 13 aufregenden Kompositionen. Produziert wurde das Album in den HORUS Sound Studios in Hannover. Gemixt wurden die Songs von Arne Neurand, der schon Bands wie Revolverheld oder den Guano Apes zu Hits verholfen hat, und auch den Sidling Sisters einen unverkennbaren Schliff verleiht; alles verpackt in einer wild-witzigen Mischung von Rock, Pop, und Punk.

Gefragt nach ihren musikalischen Impulsgebern, legen sich die Jungs ungern fest: von Madsen bis Muse, von Kraftklub bis Itchy Poopzkid kann alles genannt werden. Aber warum auch – die Schwarzwälder machen sowieso ihr eigenes Ding draus. Und die Songs zeigen, dass es auch Alternativen zur vielfach platt gebügelten deutschen Popmusik gibt. Zusammen mit ihrem erfrischenden Sound präsentieren die Sidling Sisters humorvoll charmante deutsche Texte, welche niemals albern oder klischeehaft daherkommen. So werden die Jungs nicht selten auch als Dorfpoeten bezeichnet. „Wir schreiben einfach Texte, bei denen wir uns wohlfühlen. Wenn unsere Fans dann noch mitsingen, ist das ein großartiges Gefühl“. Wer die Songs auf Anders als Ihr denkt hört, der weiß dass das klappt.

So sind die Songs auf dem Album absolut ohrwurmtauglich und nicht wenige haben großes Hitpotential. Beispiele hierfür gibt es genug. Mit Wo die wilden Weiber wohnen präsentieren die Jungs eine wundervolle Hommage an all die Mädchen abseits von Laufstegen und Szene Bars. Gleichermaßen wird es auch wenige geben, die dem Charme der anderen Songs widerstehen können.

So ziehen die vier Cousins nun los, um mit "Anders als ihr denkt" ihren charmanten Punk-Pop-Rock auf die Bühnen Deutschlands zu bringen. Und um zu beweisen, dass der Schwarzwald einiges mehr zu bieten hat als Kirschtorte und Bollenhüte!