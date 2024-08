Jakob Longfield: Of Daydreams And Letting Go

Jakob Longfield, ein aufstrebender Künstler aus dem Großraum Stuttgart, hat sich seit seiner ersten Single "U Make Me Feel Good" im Jahr 2020 einen Namen in der Indie-Musikszene gemacht. Der damals 21-jährige Musiker veröffentlichte kurz darauf seine Debüt-EP "Relations" und begann eine beeindruckende musikalische Reise, die mit seinem Debütalbum "sometimes I feel great, sometimes I don't" im Frühjahr 2023 ihren bisherigen Höhepunkt fand. Gefördert von der Initiative Musik und in Zusammenarbeit mit Motor Music, erspielte sich Jakob eine wachsende Fangemeinde und begeisterte bei Konzerten mit Künstler:innen wie JISKA, Shelter Boy und Philine Sonny. Seine Musik wurde von Radiosendern wie SWR3 aufgegriffen, was seine Bekanntheit weiter steigerte.

Jakob Longfield steht für die Höhen und Tiefen des Lebens, die sich in seiner Musik widerspiegeln. Seine Lieder vereinen introspektive Texte mit rhythmischen Gitarrenklängen und werden von seiner unverwechselbaren Stimme getragen. Ob alleine, in kleiner Besetzung oder mit Band – Jakob überzeugt durch Vielseitigkeit und emotionale Tiefe. Seine Live-Auftritte sind bekannt für ihre Energie und Leidenschaft, die das Publikum immer wieder in ihren Bann ziehen.

Mit seiner neuen EP "Of Daydreams And Letting Go" schlägt Jakob Longfield ein weiteres Kapitel seiner musikalischen Reise auf. Die EP umfasst vier Songs: "Daydreams", "Not Sure Anymore", "Morning Light" und "Good Enough", die alle von persönlichen Erfahrungen und tiefen Emotionen geprägt sind.

Daydreams ist die erste Singleauskopplung und charakteristisch für den neuen Sound der EP. Organische Indie-Folk-Elemente ziehen sich durch den Song, der in einer Berliner Wohnung als Duett konzipiert und in Tübingen/Berlin aufgenommen wurde. Der Text erzählt von Tagträumereien und dem inneren Konflikt zwischen eigenen Vorstellungen und der Realität. Mit seinem warmen Gefühl eignet sich der Song perfekt für lange Sommerabende oder einen Camper-Trip.

Not Sure Anymore, die zweite Single, verbindet ebenfalls organische Indie-Folk-Elemente mit einem treibenden und komplexen Sound. Der Song thematisiert das Erwachsenwerden, geplatzte Träume und eine Abwärtsspirale, die einer Depression gleicht. Trotz der schweren Themen vermittelt die warme Produktion eine hoffnungsvolle Botschaft, dass letztlich alles gut wird.

Morning Light entstand inspiriert von einer spirituellen Erfahrung während einer Alpenüberquerung im Sommer 2023, die Jakob als eine der intensivsten und glücklichsten Zeiten seines Lebens beschreibt. Der Song fängt die Magie eines Wandertages ein, bei dem Jakob vor Sonnenaufgang aufbrach, um innere Ruhe und Vergebung zu finden. Durch den Song hindurch sind Geräusche von Vögeln, Schritten, Regen und Wasserfällen zu hören, die Jakob selbst auf seiner Wanderung aufgenommen hat. Diese Klanglandschaft versetzt die Hörer direkt auf den Wanderweg und verstärkt die Botschaft des Loslassens, die sich wie ein roter Faden durch die EP zieht.

Eine besondere Rolle bei der Entstehung der EP spielte Moritz Finn Kleffmann. Über einen gemeinsamen Freund lernte Jakob ihn vor einem Jahr kennen, und seitdem machen die beiden regelmäßig Musik. Zusammen nahmen sie die gesamte EP auf und produzierten sie. "Morning Light" wurde gemeinsam geschrieben, und Finn, Prince of Whales, ist darauf als Feature zu hören. Vieles von dem, was man auf der EP hört, wurde von ihm kreiert.

Good Enough schließt die EP mit einer klaren und ermutigenden Botschaft ab: Du bist gut genug. Der Song erzählt von den Herausforderungen und Unsicherheiten des Lebens, aber auch von der Erkenntnis und Akzeptanz der eigenen Stärken. Die Instrumental-Reprise am Ende des Songs unterstreicht das Gefühl des Loslassens und der Zufriedenheit.

Die Entstehung und Inspiration der EP sind eng mit Jakobs persönlicher Reise und seiner Alpenüberquerung verknüpft. Diese 11-tägige Wanderung im Sommer 2023 war prägend für die EP und findet sich nicht nur in den Texten und der Bildwelt, sondern auch in der Musik und Produktion wieder. "Of Daydreams And Letting Go" ist eine musikalische Einladung, die eigenen Träume und Ängste zu erkunden und letztlich loszulassen, um Platz für neue Erfahrungen zu schaffen.