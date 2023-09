Jakob Longfield

Jakobs Musik hat viele Facetten. Von Indie-Rock über Dance-Pop bis hin zu Folk, von gitarrengetriebenen Songs bis hin zu melancholischen, von einem Klavier begleiteten Balladen - es gibt nicht viele Genres, von denen er sich nicht inspirieren lässt. Die groovigen Gitarren von The 1975, das Songwriting von Coldplay, die introspektiven Texte von Bon Iver und Frank Ocean, die Produktionskünste von Jon Bellion und das musikalische Können von Parcels - all das hat seinen kreativen Prozess geprägt. In letzter Zeit haben Sam Fenders Rocksound und tiefgründige Texte seine Musik in eine andere Richtung gelenkt. Zu guter letzt hat die Chormusik seiner Mutter und der christliche Hintergrund seine Affinität zu Chören wiederbelebt. All diese Einflüsse finden sich in seinem neuen Album wieder und ergeben einen neuen Sound englischsprachiger Musik, der sich zwar bei jedem neuen Song unterscheidet und den Hörer überrascht, aber dennoch durch den Gesang und die Texte eines fähigen Songwriters verbunden ist.