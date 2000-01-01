Jakob Longfield, ein aufstrebender Künstler aus dem Großraum Stuttgart, hat sich seit seiner ersten Single „U Make Me Feel Good“ im Jahr 2020 einen Namen in der Indie-Musikszene gemacht. Der damals 21-jährige Musiker veröffentlichte kurz darauf seine Debüt-EP „Relations“ und begann eine beeindruckende musikalische Reise, die mit seinem Debütalbum „sometimes I feel great, sometimes I don't“ im Frühjahr 2023 ihren bisherigen Höhepunkt fand. Gefördert von der Initiative Musik und in Zusammenarbeit mit Motor Music, erspielte sich Jakob eine wachsende Fangemeinde und begeisterte bei Konzerten mit Künstler:innen wie JISKA, Shelter Boy und Philine Sonny. Seine Musik wurde von bekannten Radiosendern wie SWR3 aufgegriffen, was seine Bekanntheit weiter steigerte.

Jakob Longfield steht für die Höhen und Tiefen des Lebens, die sich in seiner Musik widerspiegeln. Seine Lieder vereinen introspektive Texte mit rhythmischen Gitarrenklängen und werden von seiner unverwechselbaren Stimme getragen. Ob alleine, in kleiner Besetzung oder mit Band – Jakob überzeugt durch Vielseitigkeit und emotionale Tiefe. Seine Live-Auftritte sind bekannt für ihre Energie und Leidenschaft, die das Publikum immer wieder in ihren Bann ziehen.

Mit seiner neuen EP „Of Daydreams And Letting Go“ schlägt Jakob Longfield ein weiteres Kapitel seiner musikalischen Reise auf.