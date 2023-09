A Little Life, die dritte Single des Debut-Albums Sometimes I Feel Great, Sometimes I Don’t, erzählt von der Sehnsucht nach Zufriedenheit und dem Versuch, das Hier und Jetzt zu genießen, während man das Beste aus seinem Leben machen will. Untermalt wird dies durch die Indie-Pop Produktion und die gefühlvollen Lyrics der drei unabhängigen Verse, die jeweils einen Moment des Protagonisten beleuchten.