Jakob Longfield: Daydreams (with M)

Daydreams ist die erste Single von Jakob Longfields EP “Of Daydreams And Letting Go“. Charakteristisch für die EP ist der neue Sound Jakobs, denn durch die Songs ziehen sich organische Indie-Folk-Elemente. Daydreams überzeugt mit einem schön-warmen Gefühl und eignet sich so perfekt für lange Sommerabende, einen Camper-Trip oder die nächste Wanderung. Der Song selbst wurde von zwei Freunden in einer Berliner Wohnung geschrieben, als Duett konzipiert und in Tübingen /Berlin recorded. Der Text erzählt von Tagträumereien, während sich die Protagonisten nach großen wie kleinen Veränderungen sehnen.