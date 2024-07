Jakob Longfield: Not Sure Anymore

Not Sure Anymore, die 2. Single von Jakob Longfields EP “Of Daydreams And Letting Go“, bedient sich wie die Vorgänger-Single Daydreams organischer Indie-Folk-Elemente. Dabei besitzt Not Sure Anymore aber einen Drive und eine Komplexität, die sich durch den gesamten Song ziehen. Der Song selbst wurde von zwei Freunden in einer Berliner Wohnung geschrieben und in Tübingen /Berlin recorded. Der Text erzählt von der Realisation des Erwachsenwerdens, geplatzten Träumen und einer Abwärtsspirale, die einer Depression gleicht. Im Kontrast dazu lässt die warme Produktion einen gnädigen Blick auf diesen Prozess zu und vermittelt dem Hörer die Botschaft, dass alles gut wird.