Yuri & Neil haben am 05.04.2019 ihre neue Single „The Hype“ veröffentlicht und nehmen wie beim Vorgänger „Dolphin“ den Umständen geschuldet, doch folgerichtig das Video erneut mit dem Handy auf. Eingebettet in die Online-Plattform 9GAG, der weltweiten Hochburg für Internethypes, widmet sich die Band dem Phänomen der Memes. Bei den Berlin Music Video Awards werden sie bereits kurz vor dem Erscheinen des Clips in der Kategorie „Best Low Budget“ nominiert!

Damit sind Yuri & Neil auf dem besten Weg, den Erfolg ihrer Debütsingle zu wiederholen, den sie in „The Hype“ inhaltlich verarbeiten. Das selbstproduzierte Emoji-Video zum Song „Dolphin“ sorgt seinerzeit nämlich für einen regelrechten Hype im Internet und darüber hinaus. Der viel zitierte „schnellste Plattenvertrag der Welt“ tut sein Übriges und weckt die Aufmerksamkeit von TV, Radio und Presse (u.a. ARD Morgenmagazin, RBB, BZ Berlin, Stern).

“I’m on social media, guess I’m gonna be a star”, heißt es in den ersten beiden Zeilen des neuen Songs. Mit wenig Bescheidenheit und viel Ironie knüpft Falko Carl, Sänger von Yuri & Neil, damit an das Erlebte an. Bitte alles teilen, liken und kommentieren - aber wo bleibt da noch Platz für Musik? Der von Mirko Schaffer (u.a. Die Ärzte) produzierte Song macht deshalb eine kritische Wende. „The Hype“ ist Abschluss und Neuanfang. Yuri & Neil arbeiten im Studio bereits an neuen Songs, um das nächste Etappenziel einer EP zu erreichen.

Yuri & Neil sind die fünf Berliner Falko Carl (Gesang), Jochen Vrba (Bass), Stefanie Steinbichl (Keys), Johannes Bert (Gitarre) und Dennis Becker (Drums). Seit 2014 spielen sie in dieser Formation treibenden Indie-Pop mit vielen unterschiedlichen Einflüssen, vornehmlich von Idolen ihrer Jugend. Angefangen bei Arcade Fire, über Oasis bis hin zu David Bowie ist Ihnen keine Referenz zu heilig. Ganz im Gegenteil, sind sie stolz, wenn Vergleiche dieser Art gezogen werden.

