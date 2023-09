Veronica Fusaro: Wreck Me

So verführerisch klingt die bittersüsse Ungeduld: «Wreck me» erzählt von der unbändigen Lust auf ein Abenteuer mit unbestimmtem Ausgang, von einem Sprung ins kalte Wasser oder überhaupt: von irgendeiner Art von Empfinden! Die Idee zu der souligen R&BNummer, die auf eine abgestumpfte Gesellschaft anspielt, hatte Veronica Fusaro vor vielen Jahren nachts nach dem Ausgang. Und auch wenn dem Song eine gewisse Verzweiflung innewohnt, klingt er so warm und prickelnd wie das langsame Eintauchen in einen Whirpool. Veronica Fusaros letzte Single ist noch immer in den Top 50 der Airplay Charts, zum Release ihres Debütalbums (VÖ 20.1.23) plant sie exklusive Promoshows in London, Südafrika und der Schweiz.