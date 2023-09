Trendsome: IV

Alles begann mit einer Begegnung in einem Club in dem schon häufiger Konzerte von Vorgängerbands stattfanden. Der Clubbesitzer stellte einem der Protagonisten, der zufällig Stammgast, aber auch Musiker einer dieser Bands war, den neuen Kellner vor. Wie sich zufällig herausstellte war, oder ist dieser auch Musiker, oder ist das jetzt doch kein Zufall? Jedenfalls verstehen sich die beiden sehr gut und noch zufälligerweise löst sich auch noch die Vorgängerband gerade teilweise auf, wodurch eine neue Band entstehen kann bzw. endlich der richtige Sänger und Songwritingpartner des vorherigen Sängers, der jetzt nur noch Instrumente bedient gefunden wurde.

Nach einem Jahr des Ausprobierens konnte das fertige Erstlingswerk in Form einer 4 Track EP fertiggestellt werden. Übrigens heißt die Band TRENDSOME und klingt etwas poprocklastig, aber auch mit independent Einflüssen kombiniert. Am besten hört einfach selber rein und mit etwas Glück seid ihr die ersten, die diese Band entdecken.