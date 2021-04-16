16.04.2021
Bae.Con: Wouldn´t Know
Die neue Single der Berliner Künstlerin Bae.con heißt “Wouldn’t Know” und geht mal
wieder unter die Haut. Ihr stechend scharfer Sound, der sich aus Trap-, Pop- und
Alternative-Elementen zusammensetzt, wirkt bedrohlich und erfüllend zugleich.
Bae.con besticht nicht nur durch ihr unverwechselbares Auftreten, sondern auch mit
einem einzigartigen Mix aus depressiver Melancholie und eiskalter Coolness.
“Wouldn’t Know” rechnet mit all jenen ab, die in Schubladen denken. In einer derart
schnelllebigen Zeit wie der unseren sind voreilige Urteile, geheuchelte
Bekanntschaften und Besserwissereien nicht mehr länger angebracht. Und das gilt
eben auch für Bae.cons Musik: Lehnt euch zurück, genießt die Show. Und versucht
auf keinen Fall, sie in eure veralteten Muster zu stecken - Bae.con kennt sich
schließlich nicht mal selbst.