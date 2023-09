Bae.Con: Wouldn´t Know

Die neue Single der Berliner Künstlerin Bae.con heißt “Wouldn’t Know” und geht mal

wieder unter die Haut. Ihr stechend scharfer Sound, der sich aus Trap-, Pop- und

Alternative-Elementen zusammensetzt, wirkt bedrohlich und erfüllend zugleich.

Bae.con besticht nicht nur durch ihr unverwechselbares Auftreten, sondern auch mit

einem einzigartigen Mix aus depressiver Melancholie und eiskalter Coolness.

“Wouldn’t Know” rechnet mit all jenen ab, die in Schubladen denken. In einer derart

schnelllebigen Zeit wie der unseren sind voreilige Urteile, geheuchelte

Bekanntschaften und Besserwissereien nicht mehr länger angebracht. Und das gilt

eben auch für Bae.cons Musik: Lehnt euch zurück, genießt die Show. Und versucht

auf keinen Fall, sie in eure veralteten Muster zu stecken - Bae.con kennt sich

schließlich nicht mal selbst.