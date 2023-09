Rebecca Lou: I Wanna Be Your Everything

„I Wanna Be Your Everythnig“ ist laut, eingängig, wie man sich Rock eben vorstellen kann. Der Song existiert aber in einem bizarren Universum, in dem es neben Hard Rock auch noch Pop geben kann, in einer Art, die es seit Jahren nicht mehr gab. Durch die crunchy Gitarren und die verzerrten Vocals mit Popmusik-Einschlag klingt es fast so, als würde Nirvana einen großen Cheap Trick Kick machen. Als würde Blondie mit Joan Jett und Beth Ditto in einer Band spielen! In einer Welt, in der Musik entweder ernsthaft oder lustig ist, zeigen uns Künstler wie Rebecca Lou das es eigentlich noch beides sein kann.