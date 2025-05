"Held" ist die neueste Single des aufstrebenden Künstlers Sadi und der perfekte Soundtrack für den Sommeranfang. Der Song fühlt sich an wie die erste warme Nacht, das erste offene Fenster, der erste Moment völliger Freiheit. Sadi beweist damit, dass Deutschrap nicht Trends hinterherläuft, sondern sie neu setzt. Der Sound erinnert an die Unbeschwertheit eines Pashanim, getragen von Flows á la Playboi Carti – trotzdem bleibt "Held" klar Sadis eigene Handschrift und liefert genug Druck für den Klub

Das dazugehörige Musikvideo wurde an der Küste Albaniens gedreht und bringt das Gefühl von Sonne, Meer und Aufbruch perfekt auf den Bildschirm.

"Held" war die letzte Single, bevor eine Woche später das gesamte Album “99” droppt.