Sparkling: I Want To See Everything

Bis dato existiert bereits eine mit Moses Schneider produzierte EP, Songs, Clips, aber 2019 wird’s richtig ernst. Das Debüt- Album einer über Jahre gereiften, unheimlich tighten Band steht an. Zur Hälfte produziert in Düsseldorf, zur Hälfte in London zusammen mit Andy Ramsay von Stereolab.

„I Want To See Everything“... wie entwaffnend unironisch dieser Slogan und das gleichnamige Eingangsstück sind. Sparkling interessieren sich nicht für die coole Pose, sie wollen mit diesem energetischen Pop einfach raus in die Welt. Das Album macht es ihnen dabei leicht, denn es spricht eine Universal-Sprache in Pop, die weit über das angebotene Deutsch, Englisch, Französisch der Lyrics hinausgeht. In Stücken wie beispielsweise „Alive“, „Champagne“, „The Same Again“ gibt es so viel zu entdecken, so viel auszukundschaften - aber trotzdem fühlt man sich schon beim ersten Hören heimisch darin. Das ist verdammt selten, meist ist es ja doch Entweder/Oder.

Feststeht in jedem Fall, dass ihr Sound die globale Verheißung von Pop so gut einlöst, wie es schon lange kein Act mehr getan hat - und schon gar keiner aus Deutschland.

Wer beim Musikhören auf Schweiß und Euphorie aus ist, findet hier endlich wieder einen Ort, an dem beides in Strömen fließt.



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