Gegründet während ihres Studiums an der Universität und Kunsthochschule in Köln – der Stadt, aus der auch der Krautrock stammt – veröffentlichten SPARKLING ihr Debütalbum „I Want To See Everything“: eine kantige, clevere Sammlung von zehn poppig angehauchten, mehrsprachigen Post-Punk-Tracks, das gemeinsam mit Andy Ramsay von Stereolab co-produziert wurde. Die Platte verhalf ihnen 2019 zum Durchbruch über die Grenzen Deutschlands hinaus und brachte ihnen breite Unterstützung im Programm von BBC Radio 1 und BBC 6 Music ein.

Ihre energiegeladenen, schweißtreibenden Liveshows quer durch Europa hinterließen von Anfang an Eindruck – und prägten ihr Songwriting spürbar. Die Band begann, in ihren Songs Englisch, Deutsch und Französisch miteinander zu verbinden.

Nachdem sie von Digitalism geremixt wurden und mit Al Doyle (LCD Soundsystem) und Joe Goddard (Hot Chip) an ihrer 2022er-EP „This Is My Life / Das Ist Mein Leben / C’est Ma Vie“ arbeiteten, setzte sich ihre beeindruckende Entwicklung fort: 2023 folgte das mit Spannung erwartete zweite Album „We Are Here To Make You Feel“ auf dem britischen Label Moshi Moshi Records.

SPARKLING rückten weiter in den Mittelpunkt der Tanzfläche – und wurden eingeladen, bei renommierten Festivals wie SXSW, The Great Escape und dem Eurosonic aufzutreten sowie als Support für Metronomy und Noel Gallagher’s High Flying Birds zu touren.