Sparkling:

Wir haben Jens und Isi von Digitalism über ihren Remix von unserem Song „We Don´t Want It“ kennengelernt. Danach haben wir immer mal wieder telefoniert, rumgesponnen und Ideen geteilt. Plötzlich war Keep Running da. Der Song handelt von dieser ewigen, inneren Unruhe - wenn die Gedanken kreisen und dein Kopf dich einfach nicht zur Ruhe kommen lässt - egal, wie sehr du es versuchst. Es geht darum in Bewegung zu bleiben, die lähmenden Unsicherheiten und Ängste zu überwinden, auch wenn man nicht genau weiß wo es hingeht.

Digitalism:

Als Sparkling 2019 auf den Plan traten, waren wir von ihrem Sound und Songwriting so begeistert, dass wir einen Remix für ihren Song „We Don't Want It“ machen mussten. Seitdem sind wir in Kontakt geblieben und haben Riffs, Ideen und Aufnahmen ausgetauscht. Vor kurzem haben wir ein paar dieser Skizzen fertiggestellt, und „Running Away“ ist eine davon. Es kam wirklich mühelos zusammen („2-bands-one-mind“), und schließlich fügten wir unsere charakteristischen Synthesizer hinzu, um ihm den Digitalism-Punch zu verleihen. Wir sind so froh, dass wir es jetzt endlich mit allen teilen können. Wir haben es hier auf Repeat laufen. Großen Respekt an Sparkling!

SPARKLING - Tour 2025: 22.11 London (UK), Waiting Room 25.11 Paris (FR), Supersonic Records 27.11 Oberhausen (DE), Druckluft 28.11 Köln (DE), Helios 37 30.11 Hamburg (DE), Hebebühne 01.12 Berlin (DE), Privatclub 03.12 Frankfurt (DE), Ponyhof